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إسرائيل: الهجمات السيبرانية الجديدة أصابت البنية التحتية للمياه

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إسرائيل: الهجمات السيبرانية الجديدة أصابت البنية التحتية للمياه
The Times of Israel / Moshe Shai/Flash90
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هجوما إلكترونيا استهدف مضخات المياه الزراعية في الجليل الأعلى، بينما استهدف هجوم آخر البنية التحتية في وسط البلاد.

وأفاد موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أمس الخميس، بأنه تم تنفيذ هجومين إلكترونيين في الأسابيع الأخيرة ضد البنية التحتية للمياه، لكن المسؤولين لم يحددوا الجهة التي تقف وراء الهجمات على محطات الضخ.

من جهتها، أكدت سلطة المياه في إسرائيل المعلومات، لكنها قالت إن الهجمات "لم تتسبب في أضرار".

وأوضحت سلطة المياه في بيان لها: "كانت هذه مرافق صرف صغيرة محددة في القطاع الزراعي تم إصلاحها على الفور وبشكل مستقل من قبل السكان المحليين. لم تسبب أي ضرر للخدمة ولم يكن لها تأثير حقيقي". 

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أشهر من هجوم إيراني "محتمل" على البنية التحتية لمياه الشرب الإسرائيلية.

المصدر: i24News

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