الهدوء يخيم على حدود أرمينيا مع أذربيجان

قالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، إن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان كان هادئا نسبيا، خلال الليلة الماضية.

وكتبت ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك": "خيم هدوء نسبي على المنطقة خلال الليل. واستخدم العدو أسلحة نارية فردية من عيارات مختلفة فقط، في كل اتجاهات الحدود. وتسيطر القوات المسلحة الأرمنية بثقة على الوضع على طول الحدود".

في 12 يوليو أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن وحدات الجيش الأرمني هاجمت مواقع أذربيجانية في منطقة توفوز الحدودية باستخدام سلاح المدفعية.

من جانبها، حملت وزارة الدفاع الأرمنية الجانب الأذربيجاني مسؤولية التصعيد الأخير، قائلة إن مجموعة من العسكريين الأذربيجانيين حاولت اقتحام مواقع للجيش الأرمني في المنطقة الحدودية.

المصدر: نوفوستي