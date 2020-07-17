الصين تسجل 10 إصابات في البر الرئيسي وبكين بلا إصابات منذ 11 يوما

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الجمعة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس الخميس، ارتفاعا من حالة واحدة في اليوم السابق.

وقالت المصادر نفسها إن 9 من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.

يأتي هذا فيما لم يتم تسجيل أي حالات جديدة في بكين لليوم الحادي عشر على التوالي.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83622 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

المصدر: رويترز