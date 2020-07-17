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منسق الإغاثة بالأمم المتحدة: كثفوا جهود مكافحة كورونا الآن وإلا دفعتم الثمن لاحقا!

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منسق الإغاثة بالأمم المتحدة: كثفوا جهود مكافحة كورونا الآن وإلا دفعتم الثمن لاحقا!
Reuters DBA/DEG
منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك
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قال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك، يوم الخميس، إن الدعم المقدم للدول الفقيرة حتى الآن في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا "غير كاف إطلاقا ويعكس قصر نظر خطير".

وقال لوكوك إن الأمم المتحدة لم تتلق حتى الآن سوى 1.7 مليار دولار، وطلب من الدول الغنية تقديم مساعدات إضافية بمليارات الدولارات.

وبينما يستعد وزراء مالية مجموعة العشرين لعقد اجتماع عبر الإنترنت يوم السبت، قال لوكوك للصحفيين "الرسالة الموجهة لمجموعة العشرين هي: كثفوا جهودكم الآن وإلا دفعتم الثمن لاحقا".

وزادت الأمم المتحدة المبلغ الذي تناشد المساهمة به بأكثر من الثلث ليصل إلى 10.3 مليار دولار لمساعدة 63 دولة معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومعالجة انتشار الفيروس وآثاره السلبية.

وكانت المنظمة قد طلبت في البداية ملياري دولار في مارس ثم 6.7 مليار في مايو.

المصدر: "رويترز"

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