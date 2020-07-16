"تويتر": لا أدلة على سرقة كلمات المرور خلال اختراق الأربعاء الهائل

أصدرت منصة "تويتر" بيانا اليوم الخميس، بشأن "اختراق الأربعاء" الذي تعرضت له واستهدف العديد من الشخصيات المشهورة.

وقالت الشركة "ليس لدينا أي دليل على وصول المهاجمين إلى كلمات المرور.. في الوقت الحالي لا نعتقد أن إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك أمر ضروري".

وأكدت الشركة أنها اتخذت خطوة احترازية تتمثل في إغلاق الحسابات التي حاولت تغيير كلمات المرور الخاصة بها خلال الثلاثين يوما الماضية.

Here’s an update addressing questions we’ve heard around passwords and account access specifically: — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

وتعرضت منصة "تويتر" فجر الخميس لخرق أمني كبير، حيث تمت قرصنة عدد كبير من حسابات المشاهير والسياسين الكبار في الولايات المتحدة.

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وأوقف موقع "تويتر" إثر عملية القرصنة الكبيرة التي تعرض لها أغلب الحسابات الموثقة من التغريد أو طلب منها تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق.

كما علق مؤسس "تويتر"، جاك دورسي، وهو أحد الذين اخترقت حساباتهم، قائلا، "يوم صعب علينا في تويتر.. لدينا شعور سيء ونشخص الوضع حاليا.. سنشارك بنتائج التحقيقات فور اكتمالها".

وأشارت المعلومات الأولية، إلى اختراق حسابي مؤسس "مايكروسوفت"، الملياردير بيل غيتس، ومؤسس "تسلا" إيلون موسك، حيث ظهرت تغريدات بدعوات لتقديم التبرعات بالعملة الرقمية "البيتكوين"، قبل أن تتم إزالة هذه التغريدات المشبوهة في وقت لاحق.

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز"، بأن عمليات الاختراق طالت المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ورجل الأعمال مايكل بلومبرغ، والمغني كانييه ويست، ومؤسس شركة "أمازون" جيف يبزوس، بالإضافة إلى حسابي شركتي "أوبر" و"آبل".

المصدر: "تويتر" + وكالات