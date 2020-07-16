دراسة: دواء "هيدروكسي كلوروكين" غير فعال ضد كوفيد-19 بشكله الخفيف

أشارت دراسة أمريكية إلى أن دواء "هيدروكسي كلوروكين" غير فعال لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 بشكله الخفيف.

وحسب الدراسة، التي أجراها علماء من جامعة مينيسوتا الأمريكية، فإن 24% من المرضى الذين تناولوا "هيدروكسي كلوروكين"، كانت لديهم أعراض المرض في غضون أكثر من أسبوعين.

وأضافت الدراسة أن أعراض المرض ظهرت أيضا لدى 30% من المرضى الذين تناولوا علاجا وهميا خلال الفترة ذاتها.

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وأكدت الدراسة أن الفرق لم يكن ملموسا، حيث لم يساهم "هيدروكسي كلوروكين" في التخفيف من الأعراض.

وأضاف العلماء أن الدراسة التي شملت 491 مريضا كانت لديهم أعراض خفيفة للمرض، "تقدم دليلا قويا على عدم فائدة "هيدروكسي كلوروكين" بالنسبة للمصابين بالمرض بشكله الخفيف".

يذكر أن دواء "هيدروكسي كلوروكين" يستخدم لعلاج المصابين بالملاريا. وتم اختباره كدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، لكن الاختبارات لم تؤد إلى نتائج إيجابية، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدم فاعلية الدواء ضد الفيروس.

المصدر: رويترز