هولندا تطلق تطبيقا لتتبع كورونا في سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، أنها ستطلق تطبيق CoronaMelder لتتبع فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد في سبتمبر المقبل.

وقالت الوزارة إن التطبيق، الذي يهدف لتحذير الأصحاء إذا كان لديهم اتصال مع مصابين في آخر أسبوعين، لا يزال قيد الاختبار.

وأضافت الوزارة أن استخدام التطبيق سيكون طوعيا ومجانا، لافتة إلى أنه لن يتم تخزين البيانات الشخصية لمستعمليه.

ومن المقرر إجراء اختبارين على المستوى الإقليمي قبل إطلاق التطبيق في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال يتعين على هيئة حماية البيانات الموافقة على هذه التكنولوجيا.

وكان وزير الصحة هوجو دي جونج، قال في رسالة للبرلمان: "علينا أن نفعل كل شيء لمنع موجة ثانية من فيروس كورونا المميت".

المصدر: Netherlands Times