مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يربط بين اختراق "تويتر" والعملات الرقمية

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في بيان له، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن اختراق حسابات لشخصيات مشهورة على "تويتر" نفذ من أجل احتيال مرتبط بالعملات الرقمية.

وكانت شركة "تويتر" قد أعلنت أمس الأربعاء عن تعرض العديد من الحسابات التابعة لمختلف الشخصيات المشهورة لعملية اختراق كبرى، طالت حسابات كل من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن وعدد من كبار رجال الأعمال ومدراء الشركات الكبرى مثل بيل غيتس وجيف بيزوس وإيلون موسك وغيرهم.

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ونشر مجهولون في الحسابات المخترقة تغريدات تدعو المستخدمين لتحويل مبالغ بالعملة الرقمية "بيتكوين" إلى حساب خاص مقابل استرداد ضعفي المبلغ المحول.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المحتالين تمكنوا من خلال نشر تلك التغريدات من الحصول على أكثر من 100 ألف دولار من مستخدمي "تويتر".

وفتحت "تويتر" تحقيقا خاصا بها على إثر اختراق الحسابات.

المصدر: رويترز