تركيا تتعهد لروسيا بحماية البيانات الخاصة بأنظمة "إس-400"

أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، أن تركيا تعهدت أمام روسيا بضمان حماية البيانات الخاصة بأنظمة "إس-400" للدفاع الجوي، التي اشترتها من موسكو.

ونقلت صحيفة "ميليت" التركية عن المسؤول قوله، إن "روسيا أعربت عن قلقها إزاء سلامة المعلومات المتعلقة بمنظومة "إس-400"، ووعدتها تركيا بحماية تلك المعلومات".

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يذكر أن السيناتور الأمريكي جون تيون كان قد اقترح حل الخلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن شرائها الأنظمة الروسية عن طريق شراء الولايات المتحدة لهذه الأنظمة من تركيا.

وتسبب شراء أنقرة لأنظمة "إس-400" بتوتر بين تركيا والولايات المتحدة، حيث هددت الأخيرة بفرض عقوبات على تركيا واستبعدتها من البرنامج الخاص بالمقاتلات الأمريكية الحديثة "إف-35".

المصدر: نوفوستي