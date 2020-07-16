رئيس بيلاروس: على المرشح لمنصب الرئاسة أن يكون قد خدم في الجيش

اقترح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، تسجيل الخدمة العسكرية كشرط إلزامي للمتقدمين للتنافس على منصب رئيس الدولة في دستور البلاد الجديد.

وقال لوكاشينكو، اليوم خلال زيارته للواء الإنزال الجوي رقم 103: "كيف يمكن للشخص أن يصبح القائد الأعلى للجيش، وهو لم يخدم في الجيش، ولا يعرف ما هي الحياة العسكرية".

وأضاف لوكتشينكو: "إذا تقدمت امرأة للترشح لمنصب الرئاسة، فسوف نرسلها إلى لواء الإنزال الجوي في فيتيبسك، قبل ذلك حتى تكون مستعدة، ويمكنها التمييز بين ناقلة الجند المدرعة، والدبابة، ومركبة المشاة القتالية".

في وقت سابق، أعلن لوكاشينكو عن النية في إدخال تعديلات جذرية على الدستور الوطني. وقال الرئيس البيلاروسي، إن سبب التغييرات هو الحاجة إلى إعادة توزيع صلاحيات السلطات على مختلف المستويات".

المصدر: تاس