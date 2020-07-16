مقتل 12 قرويا في مالي مع وصول وسطاء أفارقة لإعادة الاستقرار

قال مسؤولون محليون، اليوم الخميس، إن مسلحين قتلوا 12 قرويا على الأقل في وسط مالي.

وقال علي دولو رئيس بلدية بلدة قريبة من مكان الحادث، إن مسلحين يستقلون دراجات نارية، هاجموا سبع قرى يسكنها مزارعون من قبائل الدوجون في إقليم موبتي.

وأضاف في حديث لوكالة "رويترز": "من بين القتلى 10 كانوا يزرعون حقولهم. هذا يعني أن الهجمات تهدف إلى منع الناس من الزراعة". وقال رئيس بلدية آخر، إن عدد القتلى بلغ 13 شخصا.

وتطالب احتجاجات حاشدة، تجري منذ مطلع يونيو في مالي، باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، متهمة إياه بالإخفاق في التصدي لعنف الجماعات المتشددة والمليشيات العرقية التي قتلت مئات المدنيين هذا العام.

وفي ذات الوقت وصل إلى العاصمة باماكو، أمس الأربعاء، الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان برئاسة وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع كيتا، وقادة المعارضة ومفوضية الانتخابات، في إطار جهد لإنهاء الاشتباكات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن والتي قتل فيها 11 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة الماضي.

المصدر: رويترز