إيطاليا.. وفيات فيروس كورونا تتخطى الـ 35 ألفا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و230 إصابة بفيروس كورونا، بينما كانت إصابات يوم الأربعاء 162.

ووفق بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و17.

وأضافت أن مجمل الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة بلغت 12 ألفا و437.

وأفادت في بيانها بأن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 196 ألفا و246، بعد أن تماثل 230 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة.

إلى ذلك، ارتفع العدد التراكمي، وهو مجموع الحالات النشطة الحالية والضحايا والمتعافين منذ تفشي فيروس كورونا في الثلث الأخير من فبراير الماضي، إلى 243 ألفا و736.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء