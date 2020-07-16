الولايات المتحدة تمدد قيود السفر غير الضروري مع كندا والمكسيك

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الخميس، إنها ستمدد القيود المفروضة على السفر غير الضروري عبر المعابر البرية مع كندا والمكسيك حتى 20 أغسطس.

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وأوضح تشاد وولف، القائم بأعمال الوزير في تغريدة أن "التعاون الوثيق مع جيراننا أتاح لنا التصدي لجائحة كوفيد-19 وإبطاء انتشار الفيروس عبر السفر".

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت يوم الاثنين أن كندا والولايات المتحدة تستعدان لتمديد الحظر المفروض لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأمس الأربعاء، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 66 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وعاود معدل الإصابات الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة الارتفاع في الشهر الأخير وبلغ مستوى غير مسبوق، مع تسجيل عدد من الولايات زيادة قياسية في عدد حالات الوباء.

المصدر: وكالات