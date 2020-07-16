الجيش الأمريكي يعتزم إزالة "الرموز المثيرة للانقسام" من القواعد العسكرية

أعلن وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي أن الجيش يعتزم إزالة أي أنواع من الرموز المثيرة للانقسام، بما قد يشمل أعلام الكونفدرالية، من القواعد العسكرية.

وقال مكارثي للصحفيين: "كل ما يمثل رمزا للانقسام نريد أن نزيله من منشآتنا وأن نبعد هذا النوع من الأشياء عن تشكيلنا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيشمل أعلام الكونفدرالية على وجه التحديد كرموز للانقسام، قال مكارثي: "أي رموز للانقسام ستكون لدينا على قائمة المحظور عرضه".

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وأضاف أن البنتاغون يوشك على اتخاذ قرار بشأن سياسة موحدة للخدمات المختلفة حيال الرموز المثيرة للانقسام، مثل حظر عدد من الفروع العسكرية، بما في ذلك سلاح مشاة البحرية، عرض أعلام الكونفدرالية رغم أن الرئيس دونالد ترامب اعتبر أن رفع العلم من "حرية التعبير".

وردا على سؤال عما إذا كان يجب إزالة هذا العلم، قال ترامب الثلاثاء: "أعرف أشخاصا يحبون العلم الكونفدرالي ولا يفكرون في العبودية".

وانتقد ترامب تدنيس وإزالة تماثيل قادة الكونفدرالية وزعماء الولايات المتحدة السابقين الآخرين، كما رفض الشهر الماضي إعادة تسمية القواعد العسكرية التي سميت بأسماء للجنرالات الكونفدراليين.

وأثارت الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة أسئلة جديدة حول رفع علم الكونفدرالية في بعض مناطق البلاد وما إذا كان يجب إزالة التماثيل التي تكرم القادة الكونفدراليين خلال الحرب الأهلية الأمريكية بين عامي 1861 و1865.

المصدر: "رويترز"