برلمان إيطاليا يقر تمويل البعثات الدولية بضمنها العاملة في ليبيا

أقر البرلمان الإيطالي، اليوم الخميس، بعد تصويت في مجلس النواب، إعادة تمويل البعثات الدولية العاملة في الخارج لعام آخر، بما فيها تلك التي في ليبيا.

وتم التصويت على دعم خفر السواحل الليبي، بسبب الانقسامات، في نص منفصل، والذي حظي بموافقة 401 نائب، وامتناع عضو واحد عن التصويت، بينما رفضه 23 نائبا ضمن الائتلاف الحاكم ينتمون إلى حزب "أحرار ومتساوون"، بأقصى اليسار، وبعض برلمانيي "الحزب الديمقراطي".

وقال القيادي في "الحزب الديمقراطي"، ماتيو أورفيني: "قبل سنوات قليلة كان بإمكاننا التظاهر بعدم المعرفة. اليوم لا، نعلم أن خفر السواحل الليبي يعني الاتجار بالبشر والاغتصاب والتعذيب والقتل".

وأضاف، أن "تمويله يعني تمويل من يقتل ومن يغتصب ومن يعذب".

وتابع: "أقول هذا لمجموعتي البرلمانية، مطالبتهم في نص القرار بأن يتصرفوا بشكل جيد، ليس إصلاح بل مجرد نفاق كبير".

وشدد على أن، "من الجيد أن نبقى في ليبيا، ولكن لحل المشاكل، لا تسليح أولئك الذين يخلقونها"، ومن أجل "الدفاع عن الضعفاء وليس من يعذبهم"، على حد تعبيره.

المصدر: "آكي الإيطالية"