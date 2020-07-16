تسجيل إصابات جديدة بكورونا في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخيمس عن تسجيل مزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف عسكرييه المنتشرين في كوريا الجنوبية.

وأكدت القوات الأمريكية في كوريا (USFK) في بيان لها تسجيل إصابة 14 أمريكيا آخرين تابعين لها بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، موضحة أن 12 من المرضى الجدد عسكريون، والاثنين الآخرين من أفراد عوائلهم.

Please note the 14 positive COVID-19 cases are all new arrivals over the course of a week between July 9-15, & none of the arrivals have interacted with anyone residing within the local community due to USFK's mandatory quarantine & testing requirements. https://t.co/XILMFVxihY — U.S. Forces Korea (@USForcesKorea) July 16, 2020

وذكر البيان أن تشخيص إصابة هؤلاء بـ"كوفيد-19" جاء عند وصولهم إلى البلاد خلال فترة بين 9 و15 يوليو، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يخالطوا أي مقيمين من المجتمع المحلي، بالتوافق مع توجيهات الحجر الصحي والفحص الإلزامي.

ومن هؤلاء، وصل تسعة جنود وأهاليهم إلى قاعدة أوسان الجوية في بيونغتيك، على بعد 70 كيلومترا جنوبي سيئول، على متن رحلة جوية مستأجرة من قبل الحكومة الأمريكية، فيما وصل الثلاثة الباقون مطار إنتشون الدولي غرب سيئول من وطنهم على متن رحلات تجارية.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المتعلقة بالقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إلى 88 حالة، منها 52 حالة تم الإبلاغ عنها في يوليو.

المصدر: RT + يونهاب