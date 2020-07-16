إقالة وزير خارجية أذربيجان على خلفية التصعيد العسكري مع أرمينيا

قرر رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الخميس إقالة وزير الخارجية، إلمار ممادياروف، على خلفية التصعيد العسكري عند الحدود مع أرمينيا.

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ووقع علييف مرسوما رئاسيا يقضي بإعفاء ممادياروف من المنصب الذي كان يتولاه منذ عام 2004 وتعيين جيحون بيراموف الذي كان يشغل حتى اليوم منصب وزير التعليم خلفا له.

وجاء هذا القرار عقب تعرض ممادياروف لانتقادات شديدة اللهجة من قبل علييف لكيفية أدائه مهامه مع بدء التصعيد مع أرمينيا.

وقال الرئيس أثناء اجتماع حكومي عقده أمس الأربعاء إن وزير الخارجية، خلافا عن باقي المسؤولين الكبار، غاب عن مكان عمله عقب الحادثة التي وقعت عند الحدود مع أرمينيا في 12 يوليو.

وحسب تقارير صحفية محلية، كان ممادياروف يعد من أشد معارضي الخيار العسكري بحق أرمينيا في أذربيجان.

المصدر: وكالات