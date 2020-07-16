إسرائيل تحضر القائمة السرية للمسؤولين المتوقع محاكمتهم في لاهاي

مع قرب صدور قرار محكمة لاهاي بفتح تحقيق في "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين"، كشفت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل تحضر قائمة سرية تضم مئات المسؤولين المهددين بالمحاكمة في لاهاي.

وذكرت الصحيفة أنه يجري تحضير قائمة سرية من صانعي القرار والمسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين يمكن القبض عليهم في الخارج إذا وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب.

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ووفقا للصحيفة، فإن أن هذه القائمة تضم حاليا ما بين 200 و300 شخص، وبعضهم لم يتم إبلاغهم بعد بهذا الشأن، حيث ستتم مطالبتهم بالامتناع عن مغادرة البلاد والسفر.

وعملية اختيار الأسماء إلى القائمة تحيط بها السرية في إسرائيل، وذلك خوفا من أن تعرض الأشخاص المتضمنين فيها للخطر، حيث قد ترى المحكمة ذلك على أنه اعتراف من إسرائيل بمسؤوليتها عن الجرائم قيد التحقيق.

ووفقا للصحيفة، فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الدفاع ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام "الشاباك" في السابق وفي الوقت الحالي، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش الإسرائيلي.

وتدعي إسرائيل منذ فترة طويلة بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها صلاحية قضائية في القضية، لأنه لا توجد دولة فلسطينية ذات سيادة يمكنها تفويض المحكمة الجنائية على أراضيها ومواطنيها، كما أن القضية تنطوي على خلاف سياسي، حسب الموقع الإسرائيلي.

المصدر: "هآرتس"