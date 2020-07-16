اعتداء وحشي على امرأة حامل وطفلها في إلينوي الأمريكية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء بالضرب والركل على امرأة حامل وطفلها الصغير من قبل مجموعة من الأشخاص في ولاية إلينوي الأمريكية.

وبدا في مقطع الفيديو، امرأتان تهاجمان المرأة الحامل ويعتدين بالضرب عليها قرب منزلها في بروكلين، وإنزالها أرضا ومحاولة جرها من شعرها، إضافة إلى الاعتداء على الطفل الصغير إذ قام شاب مجهول آخر بالركض باتجاهه وركله والقفز عليه وركل رأسه، كما قام بركل رأس المرأة الحامل.

وقامت الشرطة بملاحقة المتهمين والقبض عليهم دون الكشف عن هوية المهاجمين أو حتى سبب الخلاف والهجوم.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادثة وستحيل القضية إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة سانت كلير.

I thought for sure that changing the syrup bottle would work.

pic.twitter.com/IWSkYh9hrT — The Dank Knight 🦇 (@capeandcowell) July 14, 2020

Coming to your quiet and peaceful suburbs...https://t.co/dbF1tnNEFS — JT1616 (@JT16161) July 15, 2020

المصدر: nypost



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