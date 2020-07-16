بعد 5 أعوام على توقيعه.. إيران تكشف عن النتيجة الوحيدة التي حصلت عليها من الاتفاق النووي

حذر بيان للسفارة الإيرانية في روما من أن الاتفاق النووي مع إيران، "في خطر شديد" الآن، بسبب "الضغط الأقصى لسياسات الولايات المتحدة وامتثال أوروبا الكبير لها".

وأشارت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في إيطاليا بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع الاتفاق النووي، إلى أن "النتيجة الوحيدة التي حصلت عليها إيران من الاتفاق، والتي تشكل أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، تتمثل في إنهاء القيود المفروضة على شراء الأسلحة التقليدية، بداية من أكتوبر القادم".

ودعا البيان الإيراني حكومات الدول الأوروبية إلى العمل في اتجاه "تعزيز الاتفاق ومراعاة الالتزامات التي تم التعهد" بها.

وقال بيان السفارة الإيرانية إن الدول الأوروبية التي وقعت على الاتفاق، كانت قد تعهدت "بحماية العلاقات الاقتصادية مع طهران، من أجل السماح باستمرار بيع النفط والبتروكيماويات، ومواصلة المعاملات المصرفية، والاستثمارات في إيران".

المصدر: نوفا