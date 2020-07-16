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موسكو: واشنطن معنية بتشكيل بؤر توتر عند الحدود الروسية

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موسكو: واشنطن معنية بتشكيل بؤر توتر عند الحدود الروسية
Sputnik
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قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في مقابلة صحفية اليوم، إن الولايات المتحدة تهتم في سياق سياستها لردع روسيا، بخلق بؤر من عدم الاستقرار على طول الحدود الروسية.

وأضاف نائب الوزير: "تبدي الولايات المتحدة، في إطار سياستها العامة لاحتواء روسيا، الاهتمام بخلق بؤر متقيحة، على محيط حدود روسيا الاتحادية، الأمر الذي سيجبرنا على استخدام الموارد المتاحة لمواجهة هذه التهديدات".

وأضاف نائب الوزير، أن واشنطن تعتقد أنها ستتمكن بهذه الطريقة من صرف انتباه روسيا عن المشاركة في حل المزيد من المشاكل العالمية.

وقال: "الرد الوحيد الذي يمكننا تقديمه، هو الاعتماد على الإمكانات الموجودة والموارد التي تراكمت لدينا عبر تاريخنا، مع محاولة حل ما يسمى بالصراعات المجمدة، ومن خلال التعاون الثنائي، بطريقة أو بأخرى خلق الحوافز لإمكانية الحل، ولكي ترى هذه الأطراف بنفسها جميع مزايا تطوير التعاون مع روسيا".

المصدر: تاس

 

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