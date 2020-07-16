"جونز هوبكنز" ترصد عددا قياسيا للإصابات اليومية بكورونا في العالم

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن تسجيل 230,4 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأربعاء في أعلى عدد للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.

بذلك ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في العالم، حسب عداد الجامعة، إلى أكثر من 13 مليون و565 ألفا، منها 584,3 ألف حالة وفاة وما يزيد عن 7 ملايين و570 ألف حالة شفاء.

وحتى صباح اليوم الخميس، لامس إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة 3,5 مليون حالة، فيما سجلت البرازيل مليونا و966,7 ألف إصابة، والهند 968,7 ألف، وروسيا نحو 752 ألفا، تليها ثلاث دول من أمريكا اللاتينية وهي بيرو (337,7 ألف) وتشيلي (321.2 ألف) والمكسيك (317,6 ألف)، فيما تأتي جمهورية جنوب إفريقيا في المركز الثامن مع 311 ألف إصابة.

بين الدول العربية يعود أكبر عدد من الإصابات إلى السعودية (240,4 ألف حالة)، وقطر (104,9 ألف) ومصر (84,8 ألف) والعراق (83,8 ألف) وعمان (61,2 ألف) والكويت (56,8 ألف) والإمارات (55,8 ألف).

المصدر: RT