المساجد التركية "صدحت" في ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة بالصلاوات والدعاء

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن المساجد التركية "صدحت" بصلوات وأدعية ترمز إلى الوحدة والتضامن، بمناسبة ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016.

وأوضحت الوكالة أن 90 ألف مسجد في أنحاء البلاد شاركت في هذا النشاط أمس، وذلك "لبث روح الوحدة والتضامن التي كان عليها الشعب التركي أثناء تصديه للمحاولة الانقلابية الفاشلة".

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية أن أصوات الأدعية والصلوات، ارتفعت "من مآذن 90 ألف مسجد في كافة الولايات التركية الـ81 لبث روح الوحدة والقوة المعنوية التي كان عليها الشعب أثناء تصديه للمحاولة الانقلابية الخائنة قبل 4 سنوات".

وأفيد في هذا الشأن بأن علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية التركي ترأس "بنفسه هذه الصلوات والدعوات من مسجد الأمة بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة".

المصدر: الأناضول