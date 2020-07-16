يريفان تعلن عن تدمير دبابة وبطارية مدفعية للجيش الأذربيجاني

أكدت وزارة الدفاع الأرمنية، أن قواتها المسلحة دمرت اليوم دبابة تابعة للجيش الأذربيجاني، وكذلك بطارية للمدفعية "التي قصفت المراكز السكنية" الواقعة على الجانب الأرمني من الحدود.

وقالت السكرتيرة الصحفية للوزارة شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك": "تمكن الجيش الأرمني، من تدمير دبابة واحدة، ووحدة مدفعية، وكذلك مواقع نارية تابعة للعدو، استخدمها لقصف مواقعنا ومراكزنا السكنية".

في وقت سابق من اليوم، أشارت ستيبانيان، إلى أن وحدات من الجيش الأذربيجاني، حاولت التسلل عبر الحدود بين الدولتين لتنفيذ عمليات تخريبية، وبعد ذلك باشرت بقصف القرى الأرمنية القريبة من الحدود.

يذكر أن منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان تشهد منذ 12 يوليو تصعيدا عسكريا وقصفا متبادلا بين القوات الأذربيجانية والأرمنية. ويحمل الجانبان بعضهما البعض مسؤولية التصعيد.

المصدر: تاس