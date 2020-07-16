حادثة تعرض مغنية أمريكية مشهورة لإطلاق نار وتواجدها عارية داخل سيارة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر حادثة تعرض مغنية الراب الأمريكية ميغان ثي ستاليون لإطلاق النار وإنقاذ الشرطة لها واعتقال صديقها مغني الراب توري لينز بتهمة حيازة الأسلحة.

وأظهر الفيديو الذي نشره موقع "TMZ" الأمريكي، المغنية وهي تخرج من سيارة سوداء عارية مع وجود نزيف، كما أظهر الفيديو أيضا المغني لينز مستلقيا على الأرض في الجوار، ووثق الفيديو خروج فتاة ثانية لم تعرف هويتها.

وقالت مغنية الراب على موقعها في "إنستغرام" عقب الحادثة: إنها تشعر بالامتنان لبقائها على قيد الحياة بعد إطلاق النار عليها خلال حادثة في هوليوود هيلز، ولم تعط تفاصيل أكثر عن الحادثة إلا أنها قالت إنها "جريمة ارتكبت ضدي وتم ارتكابها بقصد إيذائي جسديا".

وأضافت "لم يتم اعتقالي أبدا، قادني ضباط الشرطة إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية لإزالة الرصاص.. أنا ممتنة بشكل لا يصدق لكوني على قيد الحياة وأنه من المتوقع أن أتعافى بالكامل .. أنا أركز حاليا على شفائي، حتى أتمكن من العودة إلى حياتي والعودة إلى صنع الموسيقى في أقرب وقت ممكن".

وتابعت: "كانت هذه التجربة بأكملها بمثابة فتح العين ونعمة مقنعة. أنا أكره أن الأمر استغرق مني هذه التجربة لمعرفة كيفية حماية طاقتي".

وقالت ادارة شرطة لوس أنجلوس إن صديقها مغني الراب توري لينز، كان معها واعتقل بتهمة حيازة الأسلحة، دون تفاصيل إضافية عن الحادثة.

كما تناقل رواد التواصل مقطع فيديو للحادثة المذكورة.

New footage shows Megan thee Stallion leaving bloody footprints on the ground after being pulled over by police. pic.twitter.com/6vbJ8MSpkb — Rap Alert (@__rapalert) July 15, 2020

المصدر: وكالات