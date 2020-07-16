مقتل شرطيين تركيين خلال عملية أمنية جنوب شرقي البلاد

لقي شرطيان تركيان مصرعهما فجر اليوم الخميس، بعد إصابتهما بجروح بالغة خلال عملية أمنية بولاية سعرد جنوب شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية إنه في إطار العمليات التي تشنها قوات العمليات الخاصة التابعة لقيادة قوات الدرك بسعرد، "ضد العناصر الإرهابية" في منطقة قرية دوغان التابعة لبلدة برفاري بالولاية، أصيب 4 من عناصر الشرطة، كانت جروح اثنين منهم بالغة الخطورة.

وأوضح البيان أنه تم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى العسكري بولاية شرناق (شرق) لتلقي العلاج، لكن اثنين منهم فارقا الحياة، رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذهما.

ودأبت قوات الأمن والجيش على استهداف مواقع منظمة "حزب العمال الكردستاني" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردا على ما تصفه تركيا بأنها "هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش".

المصدر: "الأناضول"