روسيا تقدم لقرغيزستان مساعدات إضافية في محاربة كورونا

أعلنت السفارة الروسية في قرغيزستان، اليوم، أن الجانب الروسي سيقدم مساعدة إضافية لهذا البلد، في مجال مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة، أن مجموعة من المختصين تابعة للهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور" ومن وزارة الصحة الروسية، وصلت في بداية يوليو الجاري إلى بشكيك لدراسة الوضع الوبائي.

وأجرت المجموعة مشاورات في وزارة الصحة القرغيزية. وبعد ذلك قدم الجانب الروسي كمية إضافية من منظومات الاختبار للكشف عن الإصابات بمرض كوفيد-19، وكذلك أجهزة تصوير حراري، بالإضافة إلى معدات حماية شخصية لتلبية احتياجات وزارة الدفاع القرغيزية.

المصدر: سبوتنيك