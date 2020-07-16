كوريا الجنوبية تساعد جارتها الشمالية بـ16 مشروعا

سمحت كوريا الجنوبية لمجموعات الإغاثة المحلية بالمضي قدما في 16 مشروعا لمساعدة كوريا الشمالية في النصف الأول من هذا العام، حسبما قال مسؤول بوزارة الوحدة اليوم الخميس.

وأضاف المسؤول للصحفيين: "العدد الإجمالي للحالات التي أجيزت لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية حتى يونيو من هذا العام بلغ 16 حالة. اثنتان منها تتعلقان بفيروس كورونا".

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ولم يذكر المسؤول المزيد من التفاصيل حول عدد المنظمات وهوياتها.

ورفض أيضا التعليق على ما إذا كانت أي من مجموعات الإغاثة حصلت على الموافقة بعد أن فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين في يونيو في مدينة كيسونغ الحدودية في غضب بسبب منشورات تنتقد زعيمها كيم جونغ أون.

وقال المسؤول "لا يمكننا الإفصاح عن التفاصيل بما في ذلك نوع المساعدة وتاريخ التسليم، حيث طلبت منظمات الإغاثة السرية والنظر في عوامل أخرى".

وفي أبريل، منحت الوزارة الموافقة للمنظمات غير الربحية المحلية لتوفير ما قيمته 100 مليون وون (82 ألف دولار أمريكي) من المطهرات اليدوية و20 ألف قطعة من الملابس الواقية بقيمة حوالي 200 مليون وون (162 ألف دولار أمريكي) لدعم جهود بيونغ يانغ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: يونهاب