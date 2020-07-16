بايدن: ترامب يريد فتح المدارس لنيل درجات انتخابية مرتفعة

قال جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يصر على إعادة فتح المدارس إنقاذا لمساعيه للفوز بفترة ولاية ثانية.

وقال بايدن لأطفال سألوا عن الموضوع أثناء لقاء ضم 25 مانحا يوم الأربعاء وأمكن فيه جمع 3.8 مليون دولار لحملته "علينا الآن أن نبذل الجهد الجهيد للسيطرة على الفيروس".

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وأضاف نائب الرئيس الأمريكي السابق "لكن ترامب لا يريد القيام بهذا الجهد المضني. إنه يريد إعادة فتح المدارس وحسب لأنه يخشى أن تتضرر فرص إعادة انتخابه إن لم تفتح".

وتتبنى الإدارات التعليمية في أرجاء الولايات المتحدة نهجا حذرا إزاء إعادة فتح أبوابها بعد العطلة الصيفية في وقت تقترب فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا من 3.5 مليون حالة، مما يثير توتر أولياء الأمور الذين يسعون جاهدين لتحقيق توازن بين واجبات العمل ومسؤوليات المنزل.

وطالب ترامب الأسبوع الماضي بإعادة فتح المدارس، وهو ما يتعارض مع الإرشادات التي وضعها خبراء الصحة العامة في الحكومة. وهدد الرئيس بحرمان المدارس من الأموال الحكومية إذا لم تمتثل، بحسب "رويترز".

ويشير ترامب ومؤيدوه إلى احتياجات الأطفال التعليمية وإلى الاقتصاد ضمن أسباب إصراره على فتح المدارس.

المصدر: رويترز