بانتظار النموذج رقم 2.. وثيقة تكشف تسجيل كاني ويست مرشحا للانتخابات الرئاسية الأمريكية

تم في اللجنة الانتخابية لولاية أوكلاهوما، تسجيل مغني الراب الأمريكي المعروف، كاني ويست كمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وكان يوم 15 يوليو، الموعد النهائي لتقديم الوثائق المطلوبة للتسجيل كمرشح مستقل في ولاية أوكلاهوما. وتمكن ويست من تقديم المستندات المطلوبة ودفع رسوم التسجيل وقدرها 35000 دولار، وذلك وفقا للنموذج رقم 1 الخاص بالمرشحين، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية.

وجاء في النموذج، أن ويست ترشح لخوض الانتخابات عن لجنة "كاني 2020" في ولاية أوكلاهوما. وفي بند الحزب الذي ينتمي إليه، أشار إلى BDY Party (Birthday Party، وهو ما يمكن ترجمته بحزب يوم الميلاد، وكذلك كـ" حفلة بمناسبة يوم الميلاد").

من جانبه، ذكر موقع TMZ أن ويست، لم يقدم بعد النموذج رقم 2، الأكثر أهمية والخاص بجمع أو إنفاق أكثر من 5000 دولار على الحملة الانتخابية، إذ أنه بدون هذه الوثيقة، لن يتمكن ويست من الحصول، على صفة المرشح وفقا لقانون تمويل الحملات الانتخابية الفيدرالي.

وكان مغني الراب الأمريكي، وهو من أنصار الرئيس دونالد ترامب، قد أعلن ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحد لترامب ومنافسه الديمقراطي المفترض جو بايدن.

ولكن لا يزال من غير الواضح حتى الآن، ما إذا كان ويست سيشارك فعلا في السباق الرئاسي، ويوم الأربعاء، أفاد موقع Intelligencer، (وهو ملحق لمجلة "نيويورك)، بأن ويست تراجع عن خطط الترشح للرئاسة.

في الوقت نفسه، أعلن موقع TMZ الأسبوع الماضي، أن سبب إعلان ويست عن استعداده للتنافس في الانتخابات، يعود إلى تفاقم مرض عصبي، يعاني منه المغني منذ فترة طويلة.

المصدر: تاس