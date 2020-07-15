"الأموال للجميع".. نتنياهو يعلن عن خطة لدعم المواطنين وسط أزمة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لتقديم منح حكومية لجميع الإسرائيليين وسط تنامي الغضب في المجتمع من تعامله مع أزمة فيروس كورونا.

وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني، اليوم الأربعاء، إن المنح ستتراوح بين 750 شيقلا (219 دولارا) للفرد وما يصل إلى ثلاثة آلاف شيقل (875 دولارا) للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أكثر.

وأشار نتنياهو في خطابه إلى أنه "يبذل قصارى جهده" لتجنب فرض إجراءات جديدة للعزل العام ونفى أن تكون احتجاجات الشوارع دفعته لطرح حزمة المساعدات الجديدة.

وأضاف نتنياهو: "لماذا نعطيكم تلك الأموال؟ يتعين علينا تحريك الاقتصاد"، مطالبا حكومته الائتلافية بالموافقة على المدفوعات، مؤكدا أن "هذه الأموال ستعزز الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف".

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وبلغ حجم حزمة المنح 6 مليارات شيقل (1.75 مليار دولار).

واعتبر منتقدو نتنياهو إعلانه عن المنح المالية محاولة لتعزيز شعبيته قبل سلسلة من إجراءات العزل العام الجديدة المتوقعة على نطاق واسع.

وعاودت الحكومة الإسرائيلية فتح المدارس والعديد من الأعمال في مايو الماضي، رافعة القيود التي ساهمت في احتواء العدوى. ولكن مع تجاوز المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا الألف حالة في اليوم في الفترة الأخيرة، قال بعض خبراء الصحة العامة إن وتيرة الخروج من إجراءات العزل كانت أسرع مما ينبغي.

ومع بلوغ البطالة معدلا قياسيا مرتفعا نسبته 21%، تظاهر آلاف الإسرائيليين يوم السبت في تل أبيب ضد نتنياهو مطالبين بإغاثتهم من المصاعب الاقتصادية. وفي القدس، استخدمت الشرطة مدافع المياه أمس الثلاثاء لتفريق آلاف المحتجين المناهضين لنتنياهو من أمام منزله.

المصدر: رويترز