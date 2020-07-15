بعد أن أثارت خطوة مماثلة لابنته جدلا واسعا.. ترامب ينشر صورة لدعم شركة أغذية

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على "إنستغرام"، يظهر فيها جالسا أمام منتجات أكبر شركة أغذية أمريكية، بعد أن أصبحت هدفا لحملة مقاطعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت إيفانكا، ابنة الرئيس دونالد ترامب، نشرت الثلاثاء على صفحتها في موقع "تويتر" صورة وهي تحمل علبة فاصوليا سوداء من إنتاج شركة "غويا فودز" للأغذية، وعلقت باللغة الإنجليزية والإسبانية: "إذا كانت غويا، فيجب أن تكون جيدة".

وقال مغردون إن تعليق إيفانكا هذا يمكن أن ينتهك قواعد الأخلاقيات الحكومية، التي تحظر استخدام المناصب العامة لدعم منتجات الشركات التجارية، أو تعزيز مكاسب الأعمال الشخصية.

وظهرت عدة وسوم مثل #Goyaway و#BoycottGoya على "تويتر" بعد ظهور روبرت أونانو، الرئيس التنفيذي لشركة "غويا فودز" التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، مع ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس، لتوقيع أمر تنفيذي لإنشاء لجنة استشارية.

المصدر: RT + وكالات