الدفاع الأرمنية تتهم أذربيجان بإطلاق عشرات القذائف على أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات الأذربيجانية أطلقت عشرات القذائف على المراكز الأهلية في أرمينيا منذ بداية التصعيد العسكري الأخير في منطقة قره باغ.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأرمنية، اليوم الأربعاء: "حسب تقديراتنا تم إطلاق أكثر من 50 قذيفة مدفعية على 5 أو 6 مراكز أهلية".

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وأكد أن نظام وقف إطلاق النار على الحدود صامد، لكن القوات الأرمنية بحالة التأهب العالية.

يذكر أن منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان شهدت منذ 12 يوليو تصعيدا عسكريا وقصفا متبادلا بين القوات الأذربيجانية والأرمنية. ويحمل الجانبان بعضهما البعض مسؤولية التصعيد.

وأعلنت أذربيجان مقتل 11 من عسكرييها، فيما أعلنت أرمينيا مقتل 4 عسكريين أرمن وإصابة 10 آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي