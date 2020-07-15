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لافروف يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على أوكرانيا لتنفذ اتفاقات مينسك

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لافروف يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على أوكرانيا لتنفذ اتفاقات مينسك
Sputnik
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتحاد الأوروبي للمساهمة بنشاط في تنفيذ اتفاقات مينسك لتسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب لقاء لافروف مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسفير الاتحاد لدى روسيا، اليوم الأربعاء، أن لافروف دعا الاتحاد الأوروبي "للمساهمة بنشاط" والضغط على كييف "لتنفذ التزاماتها في إطار اتفاقات مينسك بشكل كامل".

كما دعا الوزير الروسي الاتحاد الأوروبي للمساهمة في ضمان "حقوق جميع سكان أوكرانيا في ما يخص اللغة والتعليم دون أي تمييز".

وبحث لافروف مع السفراء الأوروبيين بعض القضايا الدولية مع التركيز على الوضع في ليبيا وفنزويلا وآفاق الحوار بين صربيا وكوسوفو، بالإضافة إلى المسائل الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

وأكد لافروف على أن سياسات أحادية الجانب غير بناءة في ما يخص تحديد الأجندات للحوار مع روسيا، مؤكدا على أنه من مصلحة موسكو وبروكسل أن تعملا بشكل مشترك على وضع استراتيجية للتعاون في ظل الأوضاع المضطربة التي يعيشها العالم.

المصدر: نوفوستي

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