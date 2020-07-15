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إثيوبيا تعتذر عن سوء التفسير للبيان حول البدء بملء سد النضهة

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إثيوبيا تعتذر عن سوء التفسير للبيان حول البدء بملء سد النضهة
Reuters Maxar Technologies
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اعتذرت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية عن سوء التفسير للتقرير حول البدء بملء سد النهضة، مؤكدة أن المفاوضات بشأن السد ستستمر.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي في بيان له، اليوم الأربعاء إن "المحادثات بشأن سد النهضة ستستمر لمصلحة إثيوبيا".

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وأضاف: "ومع ذلك ، نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، (سد النهضة الكبير بدأ يملأ)".

وأشار الوزير إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة "ستعقد ليس فقط لصالح الجيل الحالي ولكن أيضا لصالح الأجيال القادمة".

وتابع قائلا، إن ارتفاع السد زاد من 525 إلى 560 مترا هذا العام، مؤكدا أن "ملء السد سيتم وفقا لعملية البناء الطبيعية للسد".

المصدر: التلفزيون الإثيوبي

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