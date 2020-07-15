نشر نتائج اختبارات اللقاح المشترك لـ"أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد ضد كورونا يوم 20 يوليو

أعلنت دورية "لانسيت" الطبية أنها ستنشر يوم الاثنين المقبل بيانات التجارب السريرية المرتقبة للمرحلة الأولى للقاح محتمل ضد فيروس كورونا تطوره شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد.

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وقالت متحدثة باسم الدورية، في بيان، اليوم الأربعاء: "نتوقع صدور هذه البيانات، التي تخضع للتحرير النهائي والتحضير، يوم الاثنين 20 يوليو للنشر الفوري".

ويعتبر اللقاح الذي تطوره شركة "أسترا زينيكا" الأمريكية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية من أبرز الأمصال المرشحة، وسبق أن خصصت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مليار دولار لتطويره.

وسبق أن قالت الشركة، التي أبرمت معها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا عقدا للحصول على 400 مليون جرعة من لقاحها المحتمل، إنها تتوقع بدء إنتاجه، حال نجاح الاختبارات، في أواخر العام الحالي أو أوائل 2021.

المصدر: "رويترز" + وكالات