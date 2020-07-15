هيئة أمريكية: إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 3 ملايين و416428

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأربعاء، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 3 ملايين و416428 حالة، بزيادة 60971 حالة عن الإحصاء السابق.

وقالت الهيئة إن عدد الوفيات زاد 773 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 135991 وفاة.

وأعلنت المراكز الأمريكية عن إجمالي الإصابات والوفيات بالمرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 14 يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل ذلك بيوم واحد.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: رويترز