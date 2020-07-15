إيطاليا.. تسجيل 13 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

زاد عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا، بسبب مرض كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بمقدار 13 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسبب المرض إلى 34997 حالة.

ووفقا للمعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإيطالية، الأربعاء، بلغ عدد المصابين بالمرض، خلال فترة الوباء كلها 243506 أشخاص، من بينهم 162 مصابا جديدا خلال اليوم الماضي.

وبسبب كل ذلك، مددت السلطات، حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، كل التدابير والقيود الوقائية السارية حاليا، من فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والتقيد بقواعد النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين.

المصدر: تاس