غانتس يعتقد أن كورونا قد يهدد إسرائيل لمدة عام ونصف آخر

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس، المواطنين من إمكانية فرض الحجر الصحي الكامل أو الجزئي في البلاد لاحتواء انتشار جديد لمرض كوفيد-19.

وقال في مقابلة مع KAN Broadcasting Corporation: "أريد أن يعرف الجمهور، أنه قد يتبلور وضع وموقف، نحتاج فيه إلى العودة إلى الحجر الصحي الجزئي أو الكامل، أو تعزيز القيود".

وأضاف وزير الدفاع، أن فيروس كورونا المستجد، قد يبقى يشكل التهديد لإسرائيل على مدى العام ونصف العام المقبلين، بل وحتى أكثر من ذلك.

وتعاني إسرائيل، في الوقت الراهن، من وضع صعب مع الفيروس التاجي.وفي الربيع، عندما حدثت ذروة عدوى الفيروس المذكور في العالم، لم يكن الوضع في هذا البلد حرجا مثل العديد من البلدان الأخرى. حيث فرضت القيادة الإسرائيلية الحجر الصحي لمدة شهر تقريبا، وبالتالي تمكنت إسرائيل من تجنب أعداد الإصابات الكبيرة مقارنة بالدول الأخرى.

وبدأت عملية رفع القيود من نهاية مايو، وفي الأسابيع الأخيرة بدأ عدد المصابين بالفيروس في النمو بسرعة مرة أخرى، لذلك قررت السلطات إعادة فرض القيود.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل حاليا، أكثر من 22.7 ألف شخص بما في ذلك 547 في المستشفيات، من بينهم 57 مريضا مربوطين بأجهزة تهوية الرئتين. في الأيام الأخيرة بلغ عدد الإصابات الجديدة المكتشفة يوميا، حوالي 1500 حالة.

المصدر: إنترفاكس





