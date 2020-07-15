الولايات المتحدة تتخذ إجراءات جديدة ضد شركات التكنولوجيا الصينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فرض الولايات المتحدة إجراءات تقييدية جديدة خاصة بتأشيرات الدخول بحق مسؤولي شركات صينية اتهمها بالإسهام في خرق حقوق الإنسان.

وقال بومبيو، في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء: "تفرض وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات تقييدية على عدد من مسؤولي بعض شركات التكنولوجيا الصينية... مثل هواوي".

وأوضح بومبيو أن العقوبات الجديدة تستهدف "الشركات التي تقدم دعما ماديا للأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان حول العالم برمته".

كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي، أن "الأسرع دائما الأفضل" فيما يخص إخراج "هواوي" من البنية التحتية لشبكات الاتصالات، تعليقا على قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سحب معدات الشركة الصينية من شبكات "5G" البريطانية حتى العام 2027.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أن عملاق "هواوي" وكذلك شركة "ZTE" للتكنولوجيا الصينيين "تهديدا" لأمنها القومي.

وتتهم الولايات المتحدة "هواوي" بالتعاون مع القوات العسكرية والاستخبارات الصينية بهدف مراقبة مستخدمي تقنيات الشركة، وتدعو الدول الحليفة لواشنطن إلى عدم استخدام البنية التحتية والأجهزة للعملاق الصيني في قطاع الاتصالات.

المصدر: وكالات