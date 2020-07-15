بومبيو يرفض تحديد موقف بلاده من فرض عقوبات على تركيا بسبب تحويل آيا صوفيا لمسجد

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تأسف لقرار تركيا تحويل معلم آيا صوفيا إلى مسجد، لكنه رفض التوضيح ما إذا كانت بلاده تدرس فرض عقوبات ردا على هذا الإجراء.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في إجابة منه عن سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنظر في فرض عقوبات على تركيا لهذا السبب: "إننا شعرنا بخيبة أمل، ونأسف للقرار الذي اتخذته الحكومة التركية".

وامتنع بومبيو مع ذلك عن توضيح مسألة إمكانية فرض العقوبات، حيث صرح: "لا شيء أضيفه إلى هذا الموقف".

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، مرسوما يقضي بإعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي في اسطنبول من متحف إلى مسجد وفتحه أمام العبادة اعتبارا من 24 يوليو.

ولقي هذا القرار انتقادات دولية واسعة من عدة دول ومنظمات من بينها اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و"اليونسكو" وبعض الدول العربية خاصة الإمارات ومصر.

المصدر: وكالات