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"رويترز": رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيد

تجمع المئات في مناطق متفرقة في إيران للمطالبة بزيادة رواتبهم

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تجمع المئات من متقاعدي مؤسسة "التأمين الاجتماعي" في طهران وعدة مدن إيرانية للمطالبة بزيادة رواتبهم التقاعدي، وتحسين خدماتهم الطبية.

وشهدت المدن الإيرانية طهران وأصفهان وبجنورد وإبلام وأراك وکرمانشاه وکرجو وأهواز وتبریز ومشهد، تجمعات المئات من المتقاعدين.

وردد المحتجون شعارات "لا نريد مسؤولين غير مؤهلين" و"الجوع هو نتيجة خدمتنا للوطن أربعين عاما".

وفي سياق متصل واصل المئات من العمال احتجاجاتهم منذ أيام في مدينة "هفت تبة" في إقليم خراسان، جنوب غربي البلاد، مطالبين بدفع رواتبهم المستحقة، وبالإفراج عن عمال تم اعتقالهم خلال احتجاجاتهم يوم أمس.

المصدر: RT

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