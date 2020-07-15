بعد تسجيل 85 وفاة خلال يوم.. حصيلة ضحايا كورونا في بريطانيا تتخطى الـ45 ألفا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز عتبة الـ45 ألفا، أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء تسجيل 85 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 45053 حالة وفاة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة حتى اليوم 291911 بعد رصد 538 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

المصدر: RT