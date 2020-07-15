ملكة بريطانيا تكرم البطل الذي حارب كورونا

أصبح الكابتن توم مور بطلا وطنيا في بريطانيا بعد أن جمع أكثر من 40 مليون دولار للعاملين بقطاع الصحة قبيل عيد ميلاد الـ100وقال قصر بكنغهام إن الملكة إليزابيث ستقلده وسام فارس الجمعة.

وتمكن مور، وهو من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، من جمع المبلغ القياسي لهيئة خدمات الصحة الوطنية باستكماله، بعد عناء شديد، مئة لفة حول حديقته بمساعدة مشاية في أبريل.

وفي الشهر الماضي أُعلن انه سيحصل على لقب "سير" بعد ترشيح خاص من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وعلى الرغم من أن مناسبات أخرى لتقليد الألقاب والأوسمة ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قال قصر بكنغهام إن حفل تكريم الكابتن توم مور، الذي سيبلغ عمره قريبا مئة عام، سيقام يوم الجمعة في قصر وندسور الذي تقيم به الملكة (94 عاما) مع زوجها فيليب (99 عاما) منذ تفشي الجائحة.

وقال القصر إن المراسم ستقام على نطاق ضيق وسيصطحب توم مور أفراد أسرته فقط.

المصدر: رويترز