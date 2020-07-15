بوتين وميركل يبحثان ملفات ليبيا وأوكرانيا وحظر التسلح بحق إيران

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بحثا خلالها طيفا من المواضيع الدولية الأكثر إلحاحا، بينها التطورات في ليبيا.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، للصحفيين بأن المكالمة تركزت على تطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، مضيفا أن الزعيمين بحثا أيضا ملف حظر التسلح المفروض على إيران، ومستجدات الوضع في ليبيا.

ولم يصدر الكرملين حتى الآن بيانا بشأن المكالمة.

المصدر: نوفوستي