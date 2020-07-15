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وكالة: اندلاع حريق في ميناء بوشهر بجنوب إيران واشتعال النيران في 7 سفن على الأقل

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أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق في ميناء بوشهر بجنوب إيران واشتعال النيران في 7 سفن على الأقل.

وقالت وكالة تسنيم، إن الحريق في الميناء لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وتحدثت وسائل إعلامية مؤخرا عن عدد من الحرائق نشبت في مناطق متفرقة من إيران، آخرها انفجار خزان للغاز المسال عقب اندلاع حريق فيه، بمحطة لإنتاج الغاز المسال في مدينة "كاويان فريمان" الصناعية قرب مدينة مشهد بإقليم خراسان شمال شرقي إيران.

المصدر: وكالات

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