جونسون: الوقت غير مناسب لفتح تحقيق بخصوص تعاملنا مع جائحة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تحقيقا سيجرى في المستقبل بشأن تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا، لكن الوقت غير مناسب الآن، إذ أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة.

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وأضاف جونسون اليوم الأربعاء: "سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، وبالتأكيد سنجري تحقيقا مستقلا فيما حدث".

من جهة أخرى، أفادت دراسة أعدها علماء بريطانيون، بأن معدل انتشار كورونا في إنجلترا قد يكون أقل مما كان يُعتقد سابقا في مايو، مشيرة إلى أن إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة نجحت في تقليل معدلات الإصابة.

وأظهرت الدراسة أن معدلات الإصابة كانت خلال شهر مايو، الشهر الأخير من الإغلاق الكامل، تنخفض إلى النصف كل ثمانية إلى تسعة أيام.

ووجدت الدراسة، التي لم تُنشر بعد، مما يعني أنها لم تخضع لمراجعة باحثين آخرين بعد، أنه كان هناك في المتوسط 13 حالة إيجابية بين كل 10 آلاف شخص، بمعدل انتشار 0.57.

وهذا أقل من الأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة في ذلك الوقت.

وخفف رئيس الوزراء البريطاني لأول مرة إجراءات الإغلاق في إنجلترا في الأول من يونيو، واستأنف المزيد من الأنشطة الاقتصادية منذ ذلك الحين.

المصدر: رويترز