الإمارات تشكر روسيا على تزويدها بأجهزة الكشف عن كورونا

أعرب ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن شكره لروسيا لإرسالها دفعة من أجهزة الكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن الطرفين أعربا خلال المكالمة الهاتفية، التي كانت بمبادرة إماراتية، عن استعدادهما للتعاون الثنائي في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك مسألة إنتاج لقاح ضد الفيروس.

كذلك بحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية - الإماراتية، وتنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الروسي إلى الإمارات في أكتوبر العام الماضي.

المصدر: تاس