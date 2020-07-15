بوتين وأردوغان وجها ببدء التفاوض لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا وتركيا

أكد الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بحثا مسألة استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين، في المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" عما إذا كان بوتين وأردوغان ناقشا الموضوع في المكالمة التي جرت بينهما الاثنين الماضي: "جرى التطرق إلى هذا الملف، وتم توجيه الجهات المختصة ببدء التفاوض حوله".

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ويأتي ذلك تعليقا على خبر أفادت به اليوم وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية ورد فيه أن وزارة النقل التركية أعلنت عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي بشأن استئناف الرحلات الجوية المتبادلة، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في وزارة النقل التركية تأكيده وجود اتفاق بشأن استئناف الرحلات، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم تحديد أي موعد معين حتى الآن.

وقررت روسيا تعليق الملاحة الجوية مع الدول الأخرى اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

المصدر: نوفوستي