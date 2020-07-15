تمثال لمتظاهرة من ذوي البشرة السمراء يحل محل تمثال تاجر عبيد في إنجلترا

حل تمثال لمتظاهرة من ذوي البشرة السوداء، وهي ترفع قبضتها في الهواء، محل تمثال تاجر عبيد إنجليزي من القرن 17 أسقطه متظاهرون مناهضون للعنصرية الشهر الماضي بمدينة بريستول البريطانية.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن فريقا يشرف عليه الفنان النحات، مارك كوين، وضع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء تمثال جين ريد، التي صُورت وهي تقف على قاعدة تمثال كولستون.

وقال كوين على "إنستغرام" مع صورة لعمله الفني الجديد: "جين ريد وأنا كشفنا النقاب عن عمل معاصر للعرض العام بعنوان "صعود القوة (جين ريد) 2020" على منصة تمثال، إدوارد كولستون، الخالية في بريستول، في إنجلترا".

وأطاح المتظاهرون بتمثال إدوارد كولستون، الذي جنى ثروة طائلة من تجارة العبيد في غرب إفريقيا، وألقوا به في الميناء الشهر الماضي، في أعقاب وفاة جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي، على يد الشرطة في مدينة منيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو.

وأثارت وفاة فلويد احتجاجات في مختلف أرجاء العالم ضد العنصرية تطالب بالمساواة بين كافة الأعراق، وبإجراء إصلاحات بسلك الشرطة في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز